В четверг, 6 мая, в республике завершится отопительный сезон. Согласно приказу Министерства экономического развития, в этот день в 8:00 от тепла отключат жилые дома, здания бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности.
Напомним, что решение об окончании отопительного сезона на прошлой неделе принял Оперативный штаб при Президенте по профилактике и недопущению распространения коронавируса, передает novostipmr.com.
Если среднесуточная температура после 6 мая опустится ниже +8°С, в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан возможно возобновление подачи тепла при обращении руководителей данных организаций в Минэкономразвития.
В межотопительном периоде специалисты проведут плановые ремонтно-восстановительные работы котельного, теплотехнического оборудования и тепловых сетей.
В прошлом году отопительный сезон в Приднестровье завершился 5 мая.