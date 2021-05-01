Dnestr.TV

 
0

В Беларуси четверо доверенных лиц Тихановской получили тюремные приговоры

В Беларуси четверо доверенных лиц Тихановской получили тюремные приговоры

Суд в белорусском городе Гомель назначил тюремное наказание для четырех доверенных лиц лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Оппозиционеров обвиняют в "массовых беспорядках" и планах "захвата административных зданий", передает unian.net

Приговоры для белорусских оппозиционеров:

- Юрий Власов - 6,5 лет колонии строгого режима, он также должен выплатить 2 500 рублей моральной компенсации каждому из признанных пострадавшими полицейских;

- Дмитрий Ивашков, Александр Шабалин - 6 лет колонии строгого режима;

- Татьяна Каневская - 6 лет колонии общего режима.

Аналогичные приговоры для подсудимых требовал прокурор. В своих выступлениях адвокаты заявили, что конкретных доказательств вины их клиентов нет, обвинение основывалось на домыслах, общих фразах и видео, которое показало, что 5 августа доверенные лица были на встрече со Светланой Тихоновской и обсуждали различные варианты развития событий 9 августа и после выборов.

Адвокаты обратили внимание на отсутствие доказательств обвинения в том, что обвиняемые "пытались завербовать бывших силовиков" и "планировали захватить административные здания". Примечательно, что друзья и сторонники обвиняемых не имели права присутствовать на процессе 3 мая. Когда родственники вышли из зала суда и поговорили с людьми в вестибюле, полиция приказала им покинуть здание суда. На подъезде суда к людям подошел спецназ и начал угрожать, что разговор можно расценивать как несанкционированное массовое мероприятие.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов, применяя к ним силу.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Позже санкции были продлены.
unian.net
  • Сегодня, 07:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна