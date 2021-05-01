4 мая, стартовала предварительная регистрация для участия в голосовании на досрочных парламентских выборах 11 июля граждан Молдовы, проживающих за пределами Республики. Таким образом, граждане Молдовы с правом голоса, находящиеся за границей, могут объявить о своем намерении участвовать в досрочных парламентских выборах через специальную платформу, запущенную ЦИК, передает https://bloknot-moldova.md/news/diaspora-nachala-registratsiyu-dlya-golosovaniya-n-1341643.
Представителям диаспоры предложено два метода предварительной регистрации:
По ссылке выше, заполнить онлайн анкету: указать свой личный код и дату рождения.
Или заполнить письменный запрос соответствующего образца.
Целью предварительной регистрации объявлено открытие дополнительных избирательных участков, а также определение необходимого числа бюллетеней на них. Согласно сообщению ЦИК, информация, собранная в базе данных заявок на предварительную регистрацию, будет использоваться только в избирательных целях и в строгом соответствии с Законом №133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных.
По последним данным, на запущенной ЦИК платформе на данный момент уже зарегистрировались 61 208 человек. Большинство регистраций сделано в Италии – более 12 000. Среди лидеров по числу предварительных регистраций – Великобритания, Германия и Россия.
В то же время активисты партии «Наши» считают несправедливым, чтобы граждане, уехавшие в поисках лучшей жизни, принимали участие в избирательных процессах в Республике Молдова, так как эта часть населения утратила реальность с происходящими событиями дома. И единственными, кто информирует диаспору о ситуации в стране, являются СМИ, которые спонсируются на гранты и пропагандируют «западные ценности».