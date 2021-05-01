Dnestr.TV

 
0

В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы

В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы

Найденные во время экспедиции растения занесены в Красные книги Украины и Беларуси как неоцененные.
В Чернобыльском заповеднике обнаружили редкие краснокнижные растения, которые появляются в лесах к концу апреля - в начале мая. Об этом во вторник, 5 мая, сообщается на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.

На странице в соцсети написано, что во время ботанической экспедиции были найдены - Сон луговой Pulsatilla pratensis (другое название - Сон черноватый, Сон-трава чернеющего Pulsatilla nigricans) и Сон раскрытый, или широколистный Pulsatilla patens (L.) Mill, пишет korrespondent.net.

"Эти растения занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные. Сон широколистный еще и занесен в Приложение к Бернской Конвенции 1979 года в качестве вида, который подлежит особой охране", - уточняют эксперты.

Известно, что Международным союзом охраны природы эти растения отнесены к IV охранной категории. Оба вида имеют значение как объекты видового биоразнообразия.

"Эти цветы встречаются в Заповеднике в сосновых лесах и на опушках и цветут в конце апреля - начале мая. Прострел луговой цветет одновременно с появлением листьев. Численность обоих видов сон-травы уменьшается вследствие человеческой деятельности - распашка, выпас скота, срывание на букеты и тому подобное", сообщают ученые.

В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы

В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы

В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы

В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы

В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна