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Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25

Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25

Число жертв обрушения пролета метромоста в столице Мексики увеличилось до 25. Их имена обнародовала во вторник поздно вечером в Twitter прокуратура мегаполиса.

Ранее сообщалось о 24 погибших. "Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам", - говорится в записи. В числе жертв оказался 13-летний ребенок, передает ТАСС.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. Два вагона рухнули с высоты около 10 м. В связи с трагедией в стране был объявлен трехдневный национальный траур. Линия, на которой произошла катастрофа, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.

Обрушение метромоста в Мехико. Главное


В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. Погибли 25 человек, в больницах остаются более 25 пострадавших.

- Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила, что среди погибших есть несовершеннолетние.

- Информация о пострадавших или погибших россиянах в посольство РФ в Мексике не поступала.

- Инцидент произошел на 12-й линии метрополитена Мехико 3 мая в 22:25 по местному времени (06:25 мск 4 мая) между станциями "Оливос" и "Тесонко". Два вагона упали с высоты около 10 м.

- По словам одной из пострадавших, люди начали самостоятельно выбираться из упавшего вагона примерно через 15 минут после обрушения моста.

- Также очевидцы сообщают, что в поезде было очень много пассажиров. Использующиеся на введенной в эксплуатацию в 2012 году линии составы FE-12 вмещают 1 471 пассажира.

- Клаудия Шейнбаум отметила, что власти Мехико не будут выдвигать версии катастрофы в метро до ясных итогов следствия.

- Генеральная прокуратура приступила к выяснению обстоятельств трагедии. Мэр Мехико не исключила, что в этом процессе могут быть задействованы и иностранные специалисты.

- Проведение спасательной операции на месте обрушения метромоста было затруднено из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей.
В настоящее время спасательная операция завершена, однако на месте еще работают врачи, сотрудники правоохранительных органов, бойцы Нацгвардии и военные. Как пояснили ТАСС в городском управлении по ЧС, работы могут продлиться не меньше суток.

- После инцидента пройдет проверка всех конструкций 12-й линии метро в Мехико.

- В городе будет действовать альтернативная линия наземного транспорта, связывающая районы Микскоак и Тлауак.

- Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования родным и близким погибших и назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента. Эбрард также выразил готовность помочь в расследовании катастрофы в метро.

- В связи с трагедией в стране объявлен трехдневный национальный траур.
tass.ru
  • Сегодня, 07:30
  • DTV
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