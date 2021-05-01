С 1 по 3 мая в республике зарегистрировано 20 ДТП: семь – в Тирасполе, пять – в Бендерах, три – в Рыбнице, по два – в Григориопольском и Слободзейском районах, одно ДТП в Каменке.
Две аварии произошли по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения: 2 мая в Рыбнице и 3 мая у села Глиное, Слободзейского района, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Помимо этого за три праздничных дня инспекторы ГАИ выявили 6 нетрезвых водителей, их отстранили от управления.
Причины других ДТП невнимательность при движении задним ходом, игнорирование требований знака «Уступи дорогу», несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.
Так, 1 мая в Тирасполе около 11 часов дня на перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса водитель Volkswagen при повороте со второстепенной не уступил дорогу велосипеду, который двигался по главной. В результате ДТП 34-летний велосипедист поручил ушибы и ссадины, госпитализация ему не понадобилась.
Госавтоинспекция напоминает: в соответствии со статьёй 12.8 КоАП ПМР п.1- за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, грозит административный штраф в размере от 1840 до 3680 рублей ПМР с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 2-х лет;
п.2 - за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, грозит административный штраф в размере от 1840 до 3680 рублей ПМР с лишением права управления автотранспортом сроком от полутора до 2-х лет;
п. 3 - за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления, если такие действия не содержат признаки уголовно наказуемого деяния, грозит административный штраф в размере от 1840 до 2760 рублей ПМР или арест от 10 до 15 суток.
За отказ от медицинского освидетельствования в соответствии со статьёй 12.27. КОАП ПМР п.1 – грозит штраф в размере 5520 с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 2-х лет, если такие действия не содержат признаки уголовно наказуемого деяния.
В соответствии с п.2 – за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления либо лишенным права управления, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 5520 рублей ПМР.