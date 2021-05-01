Министры иностранных дел Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако продолжат укреплять свои коллективные возможности перед лицом действий Москвы, якобы угрожающей международному порядку. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам первой за два года очной встречи министров иностранных дел "семерки".
"Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", - отмечается в коммюнике. "Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации", - утверждают члены "семерки", передает ТАСС.
Также министры намерены продолжать взаимодействовать с РФ в урегулировании региональных кризисов.
"Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов и решении глобальных вопросов, представляющих общий интерес, таких как изменение климата, контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение; мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике", - говорится в заявлении.
Прозрачность военной деятельности Кроме того, главы МИД Группы семи призвали РФ соблюдать обязательства ОБСЕ по прозрачности военной деятельности.
Министры подтвердили поддержку независимости и территориальной целостности Украины "в международно признанных границах, включая территориальные воды". "Призываем Россию соблюдать взятые на себя обязательства и принципы ОБСЕ касательно прозрачности военной деятельности и [передвижения] сил, включая урегулирование озабоченностей по 3-й главе Венского документа, - отмечается в тексте. - Критически важно, чтобы Россия сейчас полностью отвела войска и предприняла необходимые меры по снижению напряженности".
Главы внешнеполитических ведомств также выразили "глубокую озабоченность" блокированием доступа к части Черного моря. При этом в заявлении утверждается о якобы "дипломатическом и сдержанном подходе Украины" в данной ситуации.
Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.
Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.
Ситуация с Навальным и ухудшение дипотношений При этом главы внешнеполитических ведомств G7 выразили "полную солидарность со всеми партнерами", которые якобы пострадали от действий российских разведывательных служб, обещав реагировать на них "с непоколебимой решимостью". Группа семи "с сожалением отмечает ухудшение отношений России с западными странами" и в этой связи подчеркивает, что "фундаментальной основой дипломатических отношений между странами" остается Венская конвенция о дипломатических отношениях.
Коснувшись темы прав человека в России, участники встречи заявили о том, что они "по-прежнему глубоко обеспокоены" ситуацией с правами человека в РФ и якобы притеснением "оппозиции, правозащитников, независимого гражданского общества и СМИ".
G7 затронула также тему предполагаемого отравления осужденного Алексея Навального, призвав расследовать его. tass.ru