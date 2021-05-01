На майские праздники в Бендерах включили фонтаны. Первым – у кинотеатра им. М. Горького. В прошлом году этот фонтан реконструировали: заменили водопроводные трубы, провели подсветку. Территорию вокруг замостили тротуарной плиткой, установили скамейки и новые светильники, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Первый Приднестровский телеканал.
Ещё два бендерских фонтана работают в центре города: в музее под открытым небом и возле Дворца культуры им. П. Ткаченко. В этом году их ждёт обновление. Каскадный фонтан на площади Освобождения станет трёхъярусным – ему добавят дополнительную чашу и поменяют облицовку. В сквере у Дворца культуры им. П. Ткаченко построят новый пешеходный фонтан с подсветкой и музыкальным сопровождением. Ремонтные работы начнутся этим летом.
Заработал и фонтанный комплекс в Рыбнице, отреставрированный в прошлом году. Фонтан работает каждый день с 10:00 до 24:00. С 16:00 включается подсветка, а с 20:00 – музыкальное сопровождение. Также в городском парке функционируют детские аттракционы.
Напомним, что в Тирасполе и Слободзее фонтанный сезон начался несколько раньше – 12 апреля. В этот день запустили столичный поющий фонтан возле кинотеатра «Тирасполь» и сооружения в Екатерининском парке, а также слободзейский Фонтан влюблённых на Аркадном комплексе.