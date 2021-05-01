Посольство России в Молдове выразило уверенность, что «возрождения нацизма на молдавской земле не произойдет». Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом говорится в заявлении посольства, распространенном в среду в ответ на недовольство депутатом Октавианом Цыку ремонтными работами на мемориале воинской славы «Вечность».
«Наследники поражения, составляющие меньшинство в Республике Молдова, глумятся над священной памятью победителей», - отмечается в документе.
Диппредставительство выразило сожаление, что «это происходит в канун священного праздника Дня Победы, ознаменовавшего триумф прогрессивных сил человечества над нацизмом».
«Реваншистские шовинистические заявления отдельных представителей местного политического класса вызывают резкое отторжение и неприязнь у здравых сил молдавского общества. Такую адекватную оценку мы всецело разделяем и поддерживаем. Напомним: фашистские агрессоры убили и замучили тысячи невинных молдаван, русских, украинцев, ромов, болгар, гагаузов, евреев и поляков. Поэтому восхваление ценностей гитлеровских палачей противоестественно и уродливо, а в ряде стран - и уголовно наказуемо», - подчеркивается в заявлении посольства РФ.
Накануне лидер Партии национального единства, депутат парламента Октавиан Цыку в социальных сетях выразил недовольство тем фактом, что на Мемориале воинской славы «Вечность» ведутся ремонтные работы. Он напомнил, что ранее лидер ПСРМ Игорь Додон утверждал, что досрочные выборы не должны проводиться еще и потому, что на них нет денег. Унионист отметил, что ремонт мемориала проходил и в прошлом году.
«Лицемерие и ложь социалистов не знают границ», - возмутился парламентарий. infotag.md