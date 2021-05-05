Экс-президент Молдовы Игорь Додон находится с неформальным визитом в столице Белоруссии, где встретился с главой государства Александром Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Республики Молдова, бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, об этом экс-президент Республики Молдова сообщил на своей странице в социальной сети, передает sputnik.md.
"Обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнули позитивную динамику развития торгово-экономических связей, с удовлетворением констатировав тот факт, что Беларусь остается одним из ведущих импортеров молдавской агропромышленной продукции", — отмечается в сообщении. Игорь Додон также выразил Александру Лукашенко благодарность за активное участие белорусских предприятий в развитии транспорта и инфраструктуры нашей страны, в первую очередь Кишинева.
Так, в столицу продолжают поступать новейшие троллейбусы белорусской сборки, а недавно завод-гигант МАЗ выиграл тендер на поставку Кишиневу 100 пассажирских автобусов.
"Отдельно обсудили с белорусским лидером геополитическую ситуацию и попытки некоторых западных игроков подорвать безопасность и стабильность в нашем регионе", — говорится в сообщении экс-президента.
В коротком видео, опубликованном на одном из белорусских телеграм-каналов, бывший глава Молдовы назвал примером то, как белорусские власти выдержали давление во время последних событий в Беларуси.
Визит делегации парламента Молдовы в Минск проходит с 5 по 7 мая.
Заявление о сотрудничестве парламентов Молдовы и Беларуси подписано в Минске
Совместное заявление о сотрудничестве между парламентом Республики Молдова и Национальным собранием Республики Беларусь подписано в среду в Минске, сообщает пресс-служба молдавского законодательного форума.
Церемония подписания прошла в Доме Правительства в Минске в ходе визита молдавской делегации в Беларусь.
С белорусской стороны документ подписали Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.
"В заявлении выражается готовность сторон развивать межпарламентское сотрудничество в соответствии с интересами обеих стран и народов, а также в области торговли, экономики, культуры, науки, образования, туризма", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, стороны намерены развивать конструктивный диалог в сфере законотворческой деятельности, активизировать двусторонние отношения между регионами, создавать условия для установления прямых связей между представителями бизнес-сообщества.
"В Доме Правительства оставила запись в Книге почетных гостей Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Отметила символичность того факта, что официальный визит нашей делегации проходит в канун Дня Великой Победы, в достижение которой белорусский народ внес серьезный вклад", - отметила Зинаида Гречаная на своей странице в соцсети. Она направила "искренние слова восхищения мужеством белорусского народа", подчеркнув, что "мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории".
В состав молдавской делегации, посещающей Беларусь, входят депутаты Василе Боля и Раду Мудряк, генсек парламента Адриан Албу, а также и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу. sputnik.md