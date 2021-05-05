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Додон встретился с Лукашенко в Минске

Додон встретился с Лукашенко в Минске

Экс-президент Молдовы Игорь Додон находится с неформальным визитом в столице Белоруссии, где встретился с главой государства Александром Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Республики Молдова, бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, об этом экс-президент Республики Молдова сообщил на своей странице в социальной сети, передает sputnik.md.

"Обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнули позитивную динамику развития торгово-экономических связей, с удовлетворением констатировав тот факт, что Беларусь остается одним из ведущих импортеров молдавской агропромышленной продукции", — отмечается в сообщении.
Игорь Додон также выразил Александру Лукашенко благодарность за активное участие белорусских предприятий в развитии транспорта и инфраструктуры нашей страны, в первую очередь Кишинева.

Так, в столицу продолжают поступать новейшие троллейбусы белорусской сборки, а недавно завод-гигант МАЗ выиграл тендер на поставку Кишиневу 100 пассажирских автобусов.

"Отдельно обсудили с белорусским лидером геополитическую ситуацию и попытки некоторых западных игроков подорвать безопасность и стабильность в нашем регионе", — говорится в сообщении экс-президента.

В коротком видео, опубликованном на одном из белорусских телеграм-каналов, бывший глава Молдовы назвал примером то, как белорусские власти выдержали давление во время последних событий в Беларуси.

Визит делегации парламента Молдовы в Минск проходит с 5 по 7 мая.

Заявление о сотрудничестве парламентов Молдовы и Беларуси подписано в Минске

Совместное заявление о сотрудничестве между парламентом Республики Молдова и Национальным собранием Республики Беларусь подписано в среду в Минске, сообщает пресс-служба молдавского законодательного форума.

Церемония подписания прошла в Доме Правительства в Минске в ходе визита молдавской делегации в Беларусь.

С белорусской стороны документ подписали Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

"В заявлении выражается готовность сторон развивать межпарламентское сотрудничество в соответствии с интересами обеих стран и народов, а также в области торговли, экономики, культуры, науки, образования, туризма", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, стороны намерены развивать конструктивный диалог в сфере законотворческой деятельности, активизировать двусторонние отношения между регионами, создавать условия для установления прямых связей между представителями бизнес-сообщества.

"В Доме Правительства оставила запись в Книге почетных гостей Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Отметила символичность того факта, что официальный визит нашей делегации проходит в канун Дня Великой Победы, в достижение которой белорусский народ внес серьезный вклад", - отметила Зинаида Гречаная на своей странице в соцсети. Она направила "искренние слова восхищения мужеством белорусского народа", подчеркнув, что "мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории".

В состав молдавской делегации, посещающей Беларусь, входят депутаты Василе Боля и Раду Мудряк, генсек парламента Адриан Албу, а также и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.
sputnik.md
  • Сегодня, 22:03
  • DTV
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