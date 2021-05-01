Новым главой Делегации Европейского союза в Молдове станет дипломат из Латвии Янис Мажейкс. Эту информацию подтвердил 5 мая информированный источник newsmaker.md. Мажейкс заменит на этом посту Петера Михалко, срок полномочий которого завершится в августе этого года.
В пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) воздержались от комментариев о будущем назначении Яниса Мажейкса на пост главы Делегации ЕС. «МИДЕИ сообщает средствам массовой информации, что, согласно дипломатической практике, о назначении глав аккредитованных дипломатических миссий в Молдове государство или организация, которую будет представлять посол, сообщает в подходящий момент», — говорится в сообщении министерства.
Получить официальную информацию от пресс-службы делегации ЕС не удалось. Также в пиар-агентстве BDR Associates Moldova, которое отвечает за коммуникацию евроделегации, не ответили на запрос NM.
Янису Мажейксу 48 лет. Он учился в университете Латвии, в итальянском университете города Падуя получил степень магистра в области европейских прав человека и демократизации.
Начал дипломатическую карьеру в 1995 году, занимая разные должности в министерстве иностранных дел Латвии. В 2002-2005 годах был постоянным представителем Латвии в Совете Европы.
Мажейкс был послом Латвии и постоянным представителем в ООН в Женеве. Кроме того, был представителем Всемирной торговой организации.
Сейчас Мажейкс занимает должность заместителя государственного секретаря Министерства иностранных дел Латвии.
Будущий посол ЕС в Молдове, кроме родного языка, владеет английским, русским, французским и датским языками. newsmaker.md