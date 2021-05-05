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В Альпах от глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны

В Альпах от глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны

В Альпах из-за глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны. Она была расположена в пещере на высоте 9000 футов (2743 метра) над уровнем моря и принадлежала австро-венгерским войскам.

Отмечается, что они сражались с итальянскими войсками, битва закончилась в ноябре 1918 года. С тех пор казармы, которые были расположены на перевале Стельвио на горе Скорлуццо в Ломбардии были погружены в лед.

Спустя почти 100 лет, в 2015 году, когда ледник стал таять, ученым впервые удалось пройти в помещение. Внутри они нашли газеты, консервы, соломенные кровати, одежду и фонари, а также останки животных, съеденных солдатами, которые когда-то жили в убежище, передает lenta.ru.

Лишь сейчас пещеру удалось полностью расчистить. Ожидается, что в 2022 году реликвии из казармы выставят в новом музее в городе Бормио.

Военные действия, которые на протяжении трех лет велись на высокогорных участках Альп, называются Белой войной. По данным ученых, в результате падения с высоты, от обморожения или от схода лавин погибло больше солдат, чем непосредственно в боях. Останки военнослужащих, письма, оружие и вещи находили в 1990-х годах, когда ледники стали постепенно таять.

Ранее ученые Гарвардского института изменения климата заявили, что климатическая аномалия стала значительной причиной смертей во время Первой мировой войны. Они пишут, что «траншеи, заполненные грязью и водой, и воронки от бомб поглотили все — от танков до лошадей и солдат, став тем, что очевидцы называют "жидкой могилой" армий».

В Альпах от глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны

В Альпах от глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны

В Альпах от глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны
lenta.ru

  • Сегодня, 06:47
  • DTV
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