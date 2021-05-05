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Харламов запустил флешмоб в поддержку располневшего Уилла Смита

Харламов запустил флешмоб в поддержку располневшего Уилла Смита

Российский комик Гарик Харламов в Instagram запустил флешмоб в поддержку располневшего голливудского актера Уилла Смита.

«Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» — написал Харламов, передает gazeta.ru

Российские пользователи написали в комментариях рецепты калорийных блюд, в том числе шаурмы и пельменей. Некоторые из них пошутили, что долго стремились к похожей фигуре.

Ранее актер Марк Уолберг вслед за Смитом показал, как изменилась его фигура за три недели.

До этого актер Уилл Смит также поделился фотографией, на которой продемонстрировал, что заметно набрал вес. 52-летний артист признался, что находится в худшей в жизни фоgazeta.ruрме.

Харламов запустил флешмоб в поддержку располневшего Уилла Смита

Харламов запустил флешмоб в поддержку располневшего Уилла Смита
gazeta.ru
  • Сегодня, 06:49
  • DTV
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