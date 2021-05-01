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В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

Медики в Индии выявили за минувшие 24 часа 412 262 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 21 077 410. Как сообщило в четверг индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество летальных исходов, связанных с COVID-19, выросло за сутки на 3 980.

Суточный прирост заразившихся в стране вновь стал рекордным, предыдущий антирекорд был установлен 1 мая и составлял 401 993. Таким образом, Индия второй раз зафиксировала более 400 тыс. заболевших за сутки, такое количество инфицированных за 24 часа в мире до сих пор официально не отмечалось, передает ТАСС.

Рост числа летальных исходов также стал в Индии рекордным, предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне и был равен 3 780. Общее число умерших составило 230 168.

Как указывает Минздрав, число выздоровевших увеличилось за сутки на 329 113 и достигло 17 280 844. На лечении находятся 3 566 398 пациентов с коронавирусом, что на 79 169 больше, чем на утро среды.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии). Как сообщила в среду ВОЗ, на Индию пришлось 46% случаев заражения и 25% всех летальных исходов, зарегистрированных в мире на прошлой неделе.
tass.ru
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