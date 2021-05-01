В ходе заседания Оперштаба при Президенте отмечено снижение темпов распространения COVID-19 на территории Приднестровья. В течение минувшей недели в сутки в среднем выявляли 79 носителей вируса (неделей ранее – 118). Болеют на данный момент 1655 человек. Лечение в домашних условиях проходят 700 человек. Приднестровцы по-прежнему больше доверяют стационарному уходу, передает пресс-служба главы государства.
Госпитальная сеть с учетом закрытия нескольких филиалов загружена на 38%. Сегодня 16 пациентов будут переведены для завершения курса лечения из COVID-стационара на базе столичного госпиталя ветеранов в РКБ. После дезинфекционных мероприятий учреждение вернется к деятельности по основному профилю. После выписки выздоровевших от коронавируса граждан (их сейчас 32) возобновит работу в стандартном режиме и григориопольская больница. Каменский госпиталь уже свернут. В ближайшее время будут функционировать шесть инфекционных госпиталей. Если эпидобстановка будет и далее улучшаться, следующим к закрытию предложен госпиталь на площадке БЦМиР. При этом Президент подчеркнул, что подход к сокращению коечного фонда должен быть таким, чтобы нагрузка на персонал оставшихся коронавирусных стационаров не оказалась завышенной. Качество оказания медицинской помощи не должно пострадать, отметил Вадим Красносельский.
Обсуждая динамику распространения вируса и другие сопутствующие показатели, участники совещания отмечали волнообразность их изменения. В декабре прошлого года, к примеру, в сутки отбирали в среднем 1127 проб биоматериала, в январе нынешнего – 545, в феврале – 510, в марте – 1081, а в апреле – 944. Выявляемость: декабрь 2020 года – 35%, январь 2021 года – 25%, февраль – 18%, март – 28%, апрель – 22%. При этом на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом вырос показатель летальности среди инфицированных граждан: если в конце прошлого года он составлял 1,7%, то последние данные – 3,1%.
Говорили члены Оперштаба и о вакцинации. Первым компонентом «AstraZeneca» и «Pfizer» привито 3020 граждан ПМР. 900 человек завершили курс вакцинации от коронавируса. Начата прививочная кампания «Спутник V». На первоначальном этапе будет задействовано 24 прививочных кабинета. Постепенно их количество увеличат (общий по республике ресурс – 117 кабинетов). Запись – в регистратурах поликлиник. Вадим Красносельский подчеркнул значимость коммуникации служб, задействованных в процессе массовой вакцинации. Важна логистика доставки препарата, так как он имеет специфичные требования к условиям и времени хранения. Для персонала, задействованного в этой работе, проведены тематические семинары. Вадим Красносельский акцентировал внимание на необходимости контролировать процесс приема заявок на вакцинацию, а также организацию безопасного ожидания процедуры непосредственно в ЛПУ: недопустимо скопление большого количества людей в приемных и коридорах медучреждений.
На совещании вернулись и к вопросу организации учебного процесса. Участники заседания сошлись во мнении, что ученики первых и вторых классов общеобразовательных школ завершат учебный год за школьными партами. В классах будут проводить максимум 4 урока по основным дисциплинам. Педагог – только один. Остальные предметы – дистанционно. В случае выявления в коллективе носителя инфекции, класс уходит на карантинную форму обучения – удаленную. Сокрытие фактов заболевания недопустимо, подчеркнул Вадим Красносельский.
Еще одна важная тема штабной дискуссии – режим пересечения приднестровской границы. До конца майских праздников въехать в Приднестровье и выехать из республики можно по правилам, которые действовали до пандемии. Глава государства предложил продлить эти нормы до конца весны. president.gospmr.org