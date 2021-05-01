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Президент поручил МВД найди вандалов, разрисовавших стелу Кицканского плацдарма

Президент поручил МВД найди вандалов, разрисовавших стелу Кицканского плацдарма

Вадим Красносельский поручил сотрудникам МВД найти вандалов, разрисовавших стелу Кицканского плацдарма.

«Дед или прадед, познавший ужас Великой Отечественной войны, кровью вписавший свою главу в летопись Великой Победы, сейчас с горечью смотрит сверху на "творение" своего бессовестного потомка. Неужели больше негде и нечего было начертать? Неужто не дрогнула рука и не мучают угрызения совести? Правоохранительным органам поручено найти "писателей"», - написал в своем телеграм-канале Президент Вадим Красносельский.

Кицканский плацдарм - стратегический объект советских войск. 20 августа 1944 года именно здесь началась знаменитая Ясско-Кишиневская операция.

Президент поручил МВД найди вандалов, разрисовавших стелу Кицканского плацдарма
  • Вчера, 23:25
  • DTV
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