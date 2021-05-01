Вадим Красносельский поручил сотрудникам МВД найти вандалов, разрисовавших стелу Кицканского плацдарма.
«Дед или прадед, познавший ужас Великой Отечественной войны, кровью вписавший свою главу в летопись Великой Победы, сейчас с горечью смотрит сверху на "творение" своего бессовестного потомка. Неужели больше негде и нечего было начертать? Неужто не дрогнула рука и не мучают угрызения совести? Правоохранительным органам поручено найти "писателей"», - написал в своем телеграм-канале Президент Вадим Красносельский.
Кицканский плацдарм - стратегический объект советских войск. 20 августа 1944 года именно здесь началась знаменитая Ясско-Кишиневская операция.