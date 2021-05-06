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В Тирасполе определены лучшие дружинники

В Тирасполе определены лучшие дружинники

В столичном УВД начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Гаращенко вручил руководителям штабов народных дружин почётные грамоты госадминистрации города. За неоценимый вклад в развитие и становление ДНД г. Тирасполь были награждены Геннадий Юдин, Анатолий Бурков, Татьяна Донцова, Валерий Родин и Анатолий Кушнир.

Как сообщается на сайте Госадминистрации города Тирасполь, на сегодняшний день в столице действуют десять народных дружин. Их состав постоянно пополняет молодёжь – студенты, работники предприятий и организаций. На помощь молодым дружинникам приходят опытные наставники, те люди, которые посвятили службе ДНД не один десяток лет. Лучшим сотрудникам народных дружин г. Тирасполь также будут вручены почётные грамоты.

В майские праздники добровольные помощники милиции стали плечом к плечу с сотрудниками УВД и несли службу по охране общественного порядка. Посильную помощь они будут оказывать и при проведении мероприятий, посвящённых 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.
tirasadmin.org
  • Вчера, 23:39
  • DTV
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