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В центре Кишинева исполнили “Вальс Победы” и развернули 76-метровую георгиевскую ленту (ВИДЕО)
Мероприятие по традиции организовали активисты молодёжного крыла ПСРМ – “Молодой гвардии”. Десятки юношей и девушек закружились в “Вальсе Победы” в сквере Кафедрального собора Кишинева.
Молодогвардейцы также развернули 76-метровую георгиевскую ленту в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ, сообщает aif.md.
По словам представителя ПСРМ Юрия Витнянского, длина ленты в 76 метров символизирует очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В акции приняло участие более 100 молодых людей. До этого примерно 30 юношей и девушек станцевали дважды вальс "Синий платочек".
Все участники акции соблюдали масочный режим и социальную дистанцию и были в перчатках.
- Вчера, 23:49
- DTV
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