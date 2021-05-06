Майя Санду отправила подразделения Национальной армии Молдовы в Румынию на широкомасштабные военные учения НАТО . Причем Молдова оказалась единственным участником стратегических учений, который не состоит в НАТО. Все остальные 16 государств — члены Североатлантического Альянса: Албания, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Франция и Черногория.
В учениях не участвуют военные нейтральных государств Европы — Австрии, Швеции, Финляндии, Ирландии и Швейцарии. Маневры, проводимые Командованием объединенных сил Штаба обороны Румынии, завершатся в середине июня.
Что же забыла нейтральная Молдова — страна с "замороженным конфликтом" — на этих учениях, и что думают об этом депутаты румынского парламента и госдумы России- читайте в материале ru.sputnik.md