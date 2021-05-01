По данным Республиканской общественной организации «Ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья» на 1 апреля 2021 года в республике проживают 90 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает novostipmr.com
В данную категорию, по словам председателя организации Светланы Бахчеван, входят:
участники боевых действий 1941-1945 гг. - всего 71 человек. Из них 14 – это инвалиды, которые получили ранения на полях сражений; вольнонаёмные и служащие в тылу – 3 человека (штабные работники, работники госпиталей и др.); военнослужащие последнего призыва в период Великой Отечественной войны – 16 человек. На параде Победы, который состоится 9 Мая на главной площади столицы, будут присутствовать всего три ветерана, проживающие в Тирасполе. Остальные в силу возраста и по состоянию здоровья будут принимать поздравления дома.
К ним с концертной программой приедут передвижные творческие бригады. Артисты исполнят для ветеранов патриотические композиции, в том числе «Катюшу», «Землянку», «Смуглянку» и другие песни военных лет.
Глава столичной госадминистрации Олег Довгопол распорядился, чтобы в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сделали ремонт. Всего будет благоустроено пять квартир, сообщается на сайте столичной госадминистрации.
В преддверии Дня Победы свою благодарность за мирное небо выразило и ООО «Шериф». Компания дарит ветеранам по 1 тыс. долларов США, говорится в сюжете телеканала ТСВ.