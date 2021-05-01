Информационный социальный анимационный ролик о позитивных изменениях в нормативной базе приднестровского региона, в частности, об отмене обязательного тестирования на ВИЧ при трудоустройстве на работу в сфере предоставления бытовых услуг подготовлен в рамках проекта «Укрепление правового и адвокационного потенциала сообщества людей, живущих с ВИЧ».
«В этом ролике мы хотели рассказать, насколько это важное и прогрессивное изменение с точки зрения как соблюдения прав людей, живущих с ВИЧ, так и эффективности мер профилактики», - рассказала Жанна Вильховая, исполнительный директор «Альянса общественного здоровья».
Проект реализуется общественными организациями с двух берегов Днестра - НП «Альянс общественного здоровья» в партнерстве с Общественной ассоциацией «IDOM» с правого берега, в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.
Embassy of Sweden in Chisinau, ONU Moldova, UNDP Moldova