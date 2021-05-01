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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 30 апреля по 6 мая на территории республики зарегистрировано 139 заявлений и сообщений о преступлениях. По 98 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один факт причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), два грабежа, одно изнасилование (раскрыто), 27 краж (десять из них раскрыты по горячим следам), один угон (подозреваемый задержан). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано девять госдолжников.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1160 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 14 водителей, которые были за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Рыбница выявлено пять таких водителей, в Бендерах – четыре, Григориопольском районе и Тирасполе – по два, один – в Слободзейском районе.

С 30 апреля по 6 мая на территории республики зарегистрировано четыре пожара: два – в г. Бендеры, по одному – в г. Тирасполь и в с. Ульма Рыбницкого района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 13 административных протоколов.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 05:40
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