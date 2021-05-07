О факте вандализма на Кицканском плацдарме стало известно 6 мая. Накануне в социальных сетях появилось фото сделанной надписи на стеле в Кицканах.
Правоохранители приступили к разбирательству. Утром в пятницу «писателя» – 21-летнего жителя села Кицканы – задержали. Сергей рассказал, что надпись сделал минувшей осенью. В содеянном раскаивается, говорится в сообщении пресс-центра МВД.
Найти вандалов, разрисовавших стелу Кицканского плацдарма, Министерству внутренних дел поручил Президент Вадим Красносельский.