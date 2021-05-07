В преддверии Дня Победы в выставочном зале Екатерининского парка Тирасполя открылась выставка моделей бронетехники времен Второй мировой войны и миниатюрных оловянных солдатиков. Свои коллекции показывают Игорь Трущинский и Валерий Титоров. Все модели представлены в масштабе 1:35.
Коллекцию оловянных солдатиков разных эпох Игорь Трущинский собирал на протяжении 10 лет. Часть он представил на выставке - всего 133 модели, сообщает novostipmr.com.
«Это фигурки бойцов Красной армии Второй мировой войны, также там есть три фигурки летчиков полка «Нормандия-Неман», военнослужащие Войска польского, боец чехословацкого батальона. Летчики, пехотинцы, миномётчики, боец штрафного батальона даже есть, боец подразделения «Смерч», НКВД, фигурка суворовца, есть также фигурка генералиссимуса Иосифа Сталина, самого молодого генерала авиации Василия Сталина и другие», - рассказал автор коллекции солдатиков.
Рядом расположились модели бронетехники времен Второй мировой войны. Валерий Титоров рассказал, что сейчас в его коллекции 103 единицы техники 1930-1945 годов. Их он собирал на протяжении двух лет. На выставке можно увидеть пионера советского танкостроения - лёгкий танк МС-1, самую мощную бронемашину на момент 1945 года ИС-3, Т-34 и БМ-13 «Катюша», а также мини-копию танка-разведчика Т-60 и многие другие. На выставке представлены и модели танков панцерваффе «Тигр», «Пантера», мортира «Карл».
Все желающие могут посмотреть уникальную выставку до 30 мая. В День Победы, 9 мая, вход будет свободным. novostipmr.com