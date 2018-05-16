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В Приднестровье поступили российские надбавки пенсионерам
В Приднестровье поступили средства российской гуманитарной помощи для доплат пенсионерам – 434,5 миллиона рублей РФ. Об этом Президент ПМР Вадим Красносельский написал в своём Telegram-канале.
Глава государства поручил профильным ведомствам безотлагательно приступить к организационным мероприятиям, чтобы приднестровские пенсионеры в кратчайшие сроки получили 150-рублевые надбавки.
- Сегодня, 06:16
- DTV
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