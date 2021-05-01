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76 лет Великой Победы - афиша праздничных мероприятий

76 лет Великой Победы - афиша праздничных мероприятий

76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Приднестровье отметят с учётом карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

С учётом снижения новых случаев заражения COVID-19 Оперштабом при Президенте было принято решение о проведении в столице Военного парада, а также ряда других торжественных мероприятий.

Тирасполь

Откроет череду праздничных мероприятий Церемония возложения цветов на Мемориале Славы, которая начнётся в 9:20. В 9:45 на площадке перед ДДЮТ состоится поднятие Знамени Победы.

Самым зрелищным событием этого дня станет традиционный Военный парад на площади Суворова, который начнется в 10:00.

С 12:00 до 19:00 начнут работать подвижные концертные бригады. У дома каждого ветерана местные артисты выступят с небольшим концертом.

В Екатерининском парке будет предусмотрен блок игровых и спортивных мероприятий для детей и молодёжи. Он стартует в 14:00 и продлится до 17:00.

В 17:00 на эстраде парка состоится концерт с участием творческих коллективов города. При этом зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать милиционеры.

В 18:55 по всему Приднестровью пройдет общереспубликанская минута Памяти.

Акция «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдёт в ограниченном формате. На балконы домов выйдут приднестровцы, которые будут держать в руках портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции могут все желающие.

В выставочном павильоне Екатерининского парка пройдёт тематическая выставка, на которой будет представлено 87 моделей бронетехники Второй мировой войны. Все экспонаты по сравнению с аналогом уменьшены в 37 раз.

На ней также можно будет увидеть армию солдатиков и макеты оружия времен Великой Отечественной.

В 21:00 ночное небо над столицей озарят огни праздничного салюта.

Бендеры

В 12:00 на Мемориале воинской славы пройдёт митинг и церемония возложения цветов. Живые цветы также возложат у памятного знака, установленного на месте расстрела советских разведчиков в селе Протягайловка, и у памятника неизвестному солдату в Гыске.

На площадке перед ДДЮТ в микрорайоне Северном с 11:00 до 11:30 покажут концерт «Поклон и память юных поколений».

С 12:30 до 18:00 будут работать передвижные творческие бригады. Артисты поздравят ветеранов по месту их проживания. Как и в прошлом году, они подготовят концерт, в котором прозвучат песни военных лет.

Патриотические композиции будут звучать и на площади Освобождения. В праздничном концерте выступят творческие коллективы города. Начало концерта в 18:30.

В микрорайонах города, а также на площади Освобождения в 19:00 стартует акция «Бессмертный полк» (ограниченного действия). В это время бендерчане выйдут на балконы с портретами ветеранов или расположат фото у окон домов.

В 21:00 начнётся салют.

Слободзея

В 8:00 на Мемориале Славы начнётся Панихида по усопшим (восточная часть). В 9:00 там же состоится Церемония возложения венков и цветов к могилам павших воинов.

В 10:00 на центральной площади перед районным Домом культуры пройдёт торжественный митинг и церемония поднятия Знамени Победы. В 10:30 живые цветы возложат к могилам павших воинов на Мемориале Славы (молдавская часть).

С 11:00 в городе и районе начнут работать передвижные концертные бригады, которые будут поздравлять ветеранов. Под окнами домов они организуют мини-концерт, в котором прозвучат песни военных лет. Праздничное настроение артисты обеспечат и пациентам Слободзейского COVID-госпиталя.

В различных микрорайонах города с 12:00 можно будет посмотреть музыкально-литературные композиции.

В 19:00 предлагается поучаствовать в акции «Бессмертный полк», которая, как и в прошлом году, пройдёт в ограниченном формате.

Праздничный салют дадут в 21:00.

Григориополь

В 9:00 у монумента Скорбящая мать состоится Церемония возложения цветов.

После этого передвижные творческие бригады начнут поздравлять ветеранов.

В 16:00 в микрорайонах города пройдут концерты местных артистов. Праздничное выступление ожидает и тех, кто в 19:00 окажется в центральном парке. Там на летней эстраде будут звучать «Катюша», «Синий платочек», «Журавли» и другие песни времён Великой Отечественной войны.

В 21:00 жителей ожидает праздничный салют.

Дубоссары

В 8:00 на Кургане Славы, также у Памятника советским воинам и односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, пройдёт торжественная церемония возложения цветов.

В 9:30 живые цветы возложат на Мемориальном комплексе Воинской Славы. В это же время на улице Советской начнёт работать «Музей под открытым небом».

В 10:00 на площади Победы торжественно поднимут Государственный флаг ПМР, флаг города Дубоссары и копии Знамени Победы. Будут внесены уменьшенная копия Знамени Победы и копии военных штандартов войск Украинских фронтов, освобождавших территорию Советской Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Оркестр Дубоссарского военного гарнизона представит музыкальную программу.

Также в 10:00 стартует праздничный забег. Он начнётся с площади Победы и завершится на Мемориале Воинской Славы.

Агитационный поезд «За мир, за дружбу и за счастье!» отправляется в 13:00. В его рамках творческие коллективы поздравят ветеранов и тружеников тыла на дому.

В 20:00 на площади Победы начнётся концерт «Победный май». В 21:00 ожидается праздничный концерт.

Рыбница

В 8:00 состоится церемония возложения цветов к Памятному знаку генерал-майору К. Н. Цветкову. В 8:30 на площади Победы поднимут флаг ПМР и знамя Победы.

В 10:00 в городском парке проведут импровизированную «Землянку».

С 10:30 стартует акция «Спасибо за подвиг». В это время ветеранов Великой Отечественной войны будут поздравлять творческие коллективы города и района.

В 18:00 в онлайн-формате можно будет посмотреть концерт «Как хорошо на свете без войны» коллективов и солистов районного Дома культуры.

Акция «Бессмертный полк» (ограниченного действия) начнётся в 19:00.

Праздничный салют дадут в 21:00.

Каменка

В 8:00 на площади 60-летия Октября и улице Ленина пройдёт акция «Георгиевская лента». В 8:30 на улице Ленина состоится Церемония поднятия флага Приднестровья.

Затем к Мемориалу Славы в парке культуры и отдыха им. П. Х. Витгенштейна будут возложены живые цветы. В 9:30 состоится митинг «И помнит мир спасённый…», посвященный 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. После этого начнётся праздничный концерт «Победе посвящается!» с участием творческих коллективов Каменского районного Дома культуры.

Концертные бригады начнут поздравлять ветеранов с 11:45.

В 12:00 во всех храмах и церквях города и района зазвучит колокольный звон.

Песни военных лет на площади 60-летия Октября в исполнении местных артистов зазвучат в 21:00. В 22:00 предлагается насладиться праздничным салютом.

P. S. С более подробной программой мероприятий ко Дню Победы можно ознакомиться на сайтах госадминистраций.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:08
  • DTV
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