Сообщается, что на горе Поп Иван в Карпатах за ночь выпало до 20 см снега. По состоянию на сегодняшнее утро на горе также фиксируют ветер 4 м/c Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает 112ua.tv
По состоянию на утро 8 мая на горе облачно с прояснениями, температура воздуха - минус 3 градуса. Также на горе фиксируют южно-западный ветер, его скорость - 4 м/с.
Напомним, по словам синоптиков, в Украине в субботу, 8 мая, ухудшатся погодные условия. В частности, сегодня утром и днем в Украине ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с.
Кроме этого, ночью 9 мая в западных, северных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-4°). Ночью 10 мая похолодает также в восточных и южных регионах. 112ua.tv