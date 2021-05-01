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В Карпатах за ночь выпало 20 сантиметров снега

В Карпатах за ночь выпало 20 сантиметров снега

Сообщается, что на горе Поп Иван в Карпатах за ночь выпало до 20 см снега. По состоянию на сегодняшнее утро на горе также фиксируют ветер 4 м/c
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает 112ua.tv

По состоянию на утро 8 мая на горе облачно с прояснениями, температура воздуха - минус 3 градуса. Также на горе фиксируют южно-западный ветер, его скорость - 4 м/с.

Напомним, по словам синоптиков, в Украине в субботу, 8 мая, ухудшатся погодные условия. В частности, сегодня утром и днем в Украине ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Кроме этого, ночью 9 мая в западных, северных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-4°). Ночью 10 мая похолодает также в восточных и южных регионах.
112ua.tv
  • Сегодня, 18:11
  • DTV
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