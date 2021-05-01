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СМИ: Служба безопасности Украины возбудила дело по факту похищения экс-судьи Чауса

СМИ: Служба безопасности Украины возбудила дело по факту похищения экс-судьи Чауса

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщает в субботу издание "Страна" со ссылкой на супругу и адвоката Чауса, пишет ТАСС.

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем", - сообщил адвокат.

Защитник экс-судьи добавил, что "относительно статей [по которым возбудили дело] информации пока нет".

30 апреля супруга Чауса Светлана обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить расправы над ее мужем. Она утверждает, что Чаус был похищен сотрудниками украинских спецслужб в центре Кишинева 3 апреля и вывезен на Украину в багажнике автомобиля. Она сообщила, что с помощью адвокатов обратилась в поисках мужа почти во все правоохранительные органы Украины, однако везде ответили, что его местонахождение неизвестно. "Если спецслужбы и далее незаконно будут удерживать моего мужа, мы продолжим обращаться ко всем лидерам европейских и мировых государств", - отметила она.

Жена Чауса заверила, что ее муж не имеет намерений уклоняться от правосудия. "Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться на Украину и защищать себя от незаконного уголовного преследования со стороны работников НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины)", - написала она. Похищение она назвала политической расправой, а также выразила уверенность в том, что сейчас Чаус находится "в опасности и нуждается в защите".

О Чаусе
Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого подозреваемый, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 2017 года Чаус скрывался в Молдавии, пытаясь получить там убежище, а Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля 2021 года адвокат Чауса сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Глава МВД Молдавии Павел Войку позже сообщил, что полиция обнаружила машины, использованные при похищении, установила круг подозреваемых в нем иностранных граждан, которые позже пересекли границу Украины. Вице-спикер парламента Молдавии Владимир Батрынча считает, что похищение Чауса было спланировано и осуществлено спецслужбами Украины. Наблюдатели отмечают, что похищенный экс-судья, знакомый с громкими коррупционными делами в соседней стране, может быть использован в политической борьбе между Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

29 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила об отсутствии сотрудничества со стороны Украины в расследовании похищения Чауса.
tass.ru
  • Сегодня, 18:22
  • DTV
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