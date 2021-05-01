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Билл Гейтс назвал три величайшие достижения человечества

Билл Гейтс назвал три величайшие достижения человечества

Важнейшие, по мнению миллиардера-филантропа, изобретения сделаны в сфере охраны здоровья, в IT и аграрном секторе.
Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением в истории человечества. Такое мнение филантроп выразил в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в пятницу, 7 мая.

"В свете того, через что мы прошли в прошлом году, я должен прежде всего сказать - вакцины. Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию", - отметил Гейтс и добавил, что вакцины в целом позволяют справиться со многими болезнями, передает korrespondent.net.

Вторым по значимости, считает экс-глава Microsoft, является изобретение микропроцессора.

"Вас определенно не удивит то, что я являюсь большим фанатом микропроцессора, который в конечном итоге сделал возможным персональный компьютер, привел к революции в информатике и запустил в ход впечатляющую волну инноваций за последние 50 лет", - объяснил он.

Еще одним важнейшим открытием Гейтс назвал зеленую революцию - комплекс изменений в сельском хозяйстве в 1940-1970-х годах, который привел к значительному увеличению объема мировой сельхозпродукции, - отметив исследования агронома и селекционера Нормана Борлоуга.

"До этого нельзя было себе представить, как можно произвести достаточно продуктов питания для всего мирового населения. Работы Борлоуга спасли от голодной смерти, по разным оценкам, более миллиарда человек", - подчеркнул Гейтс.

Ранее Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья доза вакцины, которая будет содержать препарат, модифицированный с учетом мутаций вируса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:25
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