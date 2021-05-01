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Президент Латвии назвал Вторую мировую "чужой войной"

Президент Латвии назвал Вторую мировую "чужой войной"

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была для латышей чужой, но республика оказалась одной из наиболее пострадавших от нее. С таким утверждением он выступил после церемонии возложения цветов и венков на Братском кладбище в Риге, передает ТАСС.

"Сегодня, 8 мая, мы чествуем память жертв Второй мировой войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была иностранная война: наши парни были призваны в армии по обе стороны войны, они воевали в иностранных армиях, и у нас также было много жертв среди гражданского населения. Я должен сказать, что Латвия - одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в ней как страны", - передает слова главы государства его пресс-служба.

"Завтра, 9 мая, и мы будем отмечать День Европы. День Европы начался в 1950 году с заявления занимавшего тогда пост министра иностранных дел Франции Шумана о будущем Европы, которая является основой для будущего Евросоюза, членом которого мы являемся. 9 мая объединяет все страны ЕС, в том числе Латвию, и мы вместе определяем будущее Европы", - заявил президент.

В церемонии также приняли участие спикер Сейма (парламента) Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонидс Калниньш. Церемония возложения цветов при участии главы Минобороны и командующего НВС состоялась и в Дундагской волости Тукумсского края на кладбище немецких и латышских солдат и на кладбище советских воинов, где покоятся русские и латышские солдаты, а также на Братском кладбище в Лестене.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.
tass.ru
  • Сегодня, 05:34
  • DTV
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