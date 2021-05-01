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Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

В Одессе на Мемориале 412-й батареи, возле памятника погибшим шахтёрам, с почестями перезахоронили останки девяти участников обороны города во время Великой Отечественной войны.

8 мая, останки 15 бойцов, принимавших участие в обороне и освобождении Одессы во время Второй мировой войны, перезахоронили в торжественной обстановке на территории Мемориала 412-й батареи, в Чабанке, пишет dumskaya.net.

Захоронение прошло у памятника погибшим шахтерам с соблюдением всех воинских и христианских почестей.

Всего у памятника шахтерам теперь захоронено 174 воина, найденных поисковыми отрядами военно-исторических клубов «Память и слава», «Воинская доблесть» и «Варяг».

Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, доподлинно удалось установить личность только одного из погибших — рядового Павла Романовича Кузьменко 1922 года рождения из Житомирской области. Мужчина числился пропавшим без вести с марта 1944 года, то есть погиб при освобождении Одессы. Кроме того, пятеро из погребенных — моряки.

Работы по поиску и перезахоронению бойцов с 2009 года ведут участники проекта «Вахта памяти». За это время при поддержке Геннадия Труханова поисковые отряды нашли и перезахоронили более 500 воинов, погибших при обороне и освобождении Одессы.

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города

Моряки и ополченец: в Одессе перезахоронили останки защитников города
dumskaya.net
  • Сегодня, 06:00
  • DTV
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