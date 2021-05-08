На Корсике сослуживцы привязали военнослужащего ВВС Франции к мишени в то время, пока истребители вели учебную стрельбу, сообщила газета Ouest-France.
Инцидент произошел в марте 2019 года, однако информация о нем появилась только сейчас, передает ria.ru
По словам адвоката Фредерика Берна, по прилете в город Оранж сослуживцы надели на голову потерпевшего мешок, связали и бросили в кузов пикапа. Доехав до авиабазы, его примотали к столбу и оставили одного. В течение следующих двадцати минут военнослужащий слышал, как вокруг него летают самолеты и ведут боевую стрельбу.
Как заявил Берна, его подзащитный получил психологическую травму, которая мучает мужчину даже спустя два года, из-за чего он решил подать иск против сослуживцев в суд Марселя.
Как сообщил пресс-секретарь ВВС Франции полковник Стефан Спет, виновников инцидента жестко наказали. ria.ru