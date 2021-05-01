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Несколько сотен бендерчан стали участниками городского велопробега

Несколько сотен бендерчан стали участниками городского велопробега

В Бендерах прошёл V городской патриотический велопробег в честь Дня Победы. В числе его участников было около 300 человек, сообщает госадминистрация города.

«Цель патриотической акции, проводимой в нашем городе уже в пятый раз, – напомнить о подвигах советских воинов, поздравить жителей республики с 76-й годовщиной Дня Победы и привлечь людей к здоровому образу жизни», - отметили организаторы.

Старт велопробегу был дан на площади Освобождения, откуда колонна проследовала по улицам города, передает novostipmr.com.

Участники велопробега посетили пантеон славы на площади Героев и возложили цветы в память о павших защитниках отечества.

Финишировали велосипедисты в Александро-Невском парке Бендерской крепости. Длина маршрута составила порядка 15 километров.
novostipmr.com

  • Сегодня, 06:05
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