В Бендерах прошёл V городской патриотический велопробег в честь Дня Победы. В числе его участников было около 300 человек, сообщает госадминистрация города.
«Цель патриотической акции, проводимой в нашем городе уже в пятый раз, – напомнить о подвигах советских воинов, поздравить жителей республики с 76-й годовщиной Дня Победы и привлечь людей к здоровому образу жизни», - отметили организаторы.
Старт велопробегу был дан на площади Освобождения, откуда колонна проследовала по улицам города, передает novostipmr.com.
Участники велопробега посетили пантеон славы на площади Героев и возложили цветы в память о павших защитниках отечества.
Финишировали велосипедисты в Александро-Невском парке Бендерской крепости. Длина маршрута составила порядка 15 километров. novostipmr.com