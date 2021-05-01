Dnestr.TV

 
0

WSJ: США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для переброски войск из Афганистана

WSJ: США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для переброски войск из Афганистана

США могут перебросить свои войска из Афганистана в страны Средней Азии, Персидского Залива или на отдельные корабли ВМС, сообщили источники The Wall Street Journal. Они утверждают, что предпочтительным вариантом было бы размещение в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Но это осложняется «большим военным присутствием» России и растущим влиянием Китая.

По информации газеты, США необходимы базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Это нужно для поддержки правительства Афганистана и сдерживания «Талибана» (организация запрещена в России), передает kommersant.ru.

США не запрашивали размещение войск на базах в Средней Азии, пока этот вариант находится на рассмотрении Минобороны, Госдепартамента и Белого дома. Источники газеты утверждают, что страны Средней Азии хотят создать противовес влиянию России и Китая, а сами Москва и Пекин разделяют заинтересованность Вашингтона в обеспечении стабильности в регионе.

WSJ напоминает, что в мае спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Узбекистан и Таджикистан. По информации издания, он обсуждал ситуацию в Афганистане. Источник газеты сказал, что Узбекистан и Таджикистан обеспокоенные возможным распространением насилия в регионе. WSJ отмечает, что у США были базы в Узбекистане и Киргизии. Они использовались для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году, в Киргизии — еще через почти 10 лет.

Президент США Джо Байден в апреле объявил, что крайний срок вывод войск НАТО из Афганистана — 11 сентября 2021 года, день 20-й годовщины терактов в США, которые и стали причиной американского вторжения в эту страну. После этого в Афганистане произошло несколько крупных терактов.
kommersant.ru
  • Сегодня, 05:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна