Dnestr.TV

 
0

На Украине продали первый государственный хлебозавод

На Украине продали первый государственный хлебозавод

Победителем торгов стало ООО "Эпицентр К", предложившее за комбинат 227,09 млн гривен ($8,2 млн)

Имущественный комплекс государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов", расположенный в городе Дунаевцы Хмельницкой области, был продан на аукционе. Он стал первым из списка семи хлебокомбинатов Украины, которые планируется приватизировать. Об этом сообщило в воскресенье общественное движение "Украинский выбор - Право народа", передает ТАСС.

"На Украине ушел с молотка первый государственный хлебокомбинат", - говорится в сообщении.

Победителем торгов стало ООО "Эпицентр К", предложившее за комбинат 227,09 млн гривен ($8,2 млн). Эта сумма на 21% превысила начальную цену актива - 187,64 млн гривен ($6,8 млн). В общественном движении уточнили, что компания была единственным претендентом на покупку госпредприятия.

Дунаевецкий хлебокомбинат создан в 1925 году. По информации Фонда госимущества Украины, предприятие обеспечивает работой 128 местных жителей. В организации добавили, что глава фонда Дмитрий Сенниченко ранее сообщал, что предприятие имеет 11 млн гривен ($396,8 тыс.) долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.

В начале апреля стало известно, что Фонд госимущества подготовил список из семи работающих и неработающих комбинатов хлебопродуктов, подлежащих приватизации. Среди работающих - Новопокровский хлебозавод в Харьковской области, Неполоковецкий - в Черновицкой области, Дунаевецкий - в Хмельницкой области, Радивиловский - в Ровенской области. Среди неработающих - Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский, имущество которых полностью арестовано. Общая мощность хранения хлебокомбинатов - 634 тыс. тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть на Украине. В фонде считают, что приватизация этих предприятий поможет восстановить их нормальную деятельность.

Ранее на Украине начали продавать спиртзаводы. В 2020 году продано 20 заводов бывшего ранее монополистом государственного предприятия "Укрспирт", до конца июня в правительстве намерены продать еще 20 предприятий. Кроме того, министр юстиции Денис Малюська анонсировал "большую распродажу тюрем": планируется продать 22-25 тюрем, а также часть СИЗО.
tass.ru
  • Сегодня, 06:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна