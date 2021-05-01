Агентство по туризму разработало новый маршрут «По местам боевой славы». Приднестровцам и гостям республики предлагается посетить музеи, разделы в которых посвящены героям и событиям Великой Отечественной войны, места боевой славы, памятники, мемориалы и мемориальные комплексы Воинской Славы, пишет novostipmr.com.
Маршрут разделен на 5 дней.
1 день. Начать маршрут предлагают в Бендерах. Там можно посетить музей, памятники и мемориалы, посвященные героям ВОВ. Затем направиться в села Кицканы и Парканы.
2 день. В Тирасполе можно охватить вниманием памятник Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, мемориальный комплекс Славы, Тираспольский объединенный музей и другие не менее значимые памятники и мемориалы, история которых тесно связана с Великой Отечественной войной.
3 день. Отправляйтесь в село Ташлык, затем в село Индия, далее Григориополь и Дубоссары, в которых посетите и почтите вниманием памятные места, музеи и мемориалы, посвященные жертвам ВОВ.
4 день. В этот день маршрут «По местам боевой славы» начинается в селе Гидирим, далее посетите музеи и памятные места в Рыбнице, в селе Рашков Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ, затем в селе Подойма историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
5 день. Посетите Каменский комплекс мемориальных музеев, затем памятники и мемориалы героям ВОВ. Закончить маршрут предлагают в селе Севериновка. Также на сайте Агентства по туризму можно найти информацию о том, где можно поесть и остановиться на ночлег. novostipmr.com