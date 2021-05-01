Dnestr.TV

 
0

«По местам боевой славы». Агентство по туризму разработало новый маршрут

«По местам боевой славы». Агентство по туризму разработало новый маршрут

Агентство по туризму разработало новый маршрут «По местам боевой славы». Приднестровцам и гостям республики предлагается посетить музеи, разделы в которых посвящены героям и событиям Великой Отечественной войны, места боевой славы, памятники, мемориалы и мемориальные комплексы Воинской Славы, пишет novostipmr.com.

Маршрут разделен на 5 дней.

1 день. Начать маршрут предлагают в Бендерах. Там можно посетить музей, памятники и мемориалы, посвященные героям ВОВ. Затем направиться в села Кицканы и Парканы.

2 день. В Тирасполе можно охватить вниманием памятник Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, мемориальный комплекс Славы, Тираспольский объединенный музей и другие не менее значимые памятники и мемориалы, история которых тесно связана с Великой Отечественной войной.

3 день. Отправляйтесь в село Ташлык, затем в село Индия, далее Григориополь и Дубоссары, в которых посетите и почтите вниманием памятные места, музеи и мемориалы, посвященные жертвам ВОВ.

4 день. В этот день маршрут «По местам боевой славы» начинается в селе Гидирим, далее посетите музеи и памятные места в Рыбнице, в селе Рашков Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ, затем в селе Подойма историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

5 день. Посетите Каменский комплекс мемориальных музеев, затем памятники и мемориалы героям ВОВ. Закончить маршрут предлагают в селе Севериновка.
Также на сайте Агентства по туризму можно найти информацию о том, где можно поесть и остановиться на ночлег.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:09
  • DTV
  • Просмотров: 40
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна