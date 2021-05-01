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Сколько молдаван из диаспоры зарегистрировались для голосования

Сколько молдаван из диаспоры зарегистрировались для голосования

Число проживающих за рубежом граждан Молдовы, которые зарегистрировались для голосования в досрочных парламентских выборах в июле, достигло 70 102. Об этом свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Возглавляет список Италия с 14 178 зарегистрированными избирателями, за ней следует Великобритания- 11 256, Германия — 8 432 и Россия — 6 331. Из числа проживающих в Румынии молдаван 5 658 ранее были зарегистрированы, а в Украине — 62, сообщает noi.md.

Предварительная регистрация граждан Молдовы, проживающих за пределами Республики Молдова и желающих проголосовать в парламентских выборах, началась 4 мая. Таким образом, граждане Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом, могут объявить о своем намерении участвовать в досрочных парламентских выборах этим летом, перейдя по ссылке inregistrare.cec.md.

Два метода предварительной регистрации.

Перейдя по ссылке выше, вам необходимо выполнить несколько шагов, в том числе указать свой личный код и дату рождения.

Более того, есть вторая возможность предварительной регистрации на выборы 11 июля, то есть заполнение письменного заявления.

«Просьба об открытии / создании дополнительного избирательного участка может быть сделана путем подачи письменного заявления, подписанного индивидуально или группами, в дипломатическое представительство и / или консульство Республики Молдова и / или в Центральную избирательную комиссию», — сообщили в ЦИК.
noi.md
  • Вчера, 19:15
  • DTV
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