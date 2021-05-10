Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт разрешен, возвращаться с этому вопросу бесполезно. "Еще раз хочу сказать, после войны я неоднократно говорил, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, Азербайджан разрешил этот конфликт в одиночку, и на поле боя, и за столом переговоров. Победа на поле боя заставила врага поднять белый флаг и сдаться, чтобы подписать акт о капитуляции, передает ria.ru
Подписанный 10 ноября документ является актом капитуляции Армении. В Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Конфликт разрешен, и я считаю, что возвращаться к этому вопросу бесполезно. Во всяком случае, в послевоенный период мы это показали", - заявил Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).
По его словам, "если кто-то думает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, это его собственная проблема".
"Во-вторых, это очень опасный подход. Если этот конфликт не разрешен, то как следует разрешить этот конфликт? Означает ли это, что подписанное 10 ноября заявление утратило силу? Вот как я это понимаю. 10 ноября был подписан документ о де-факто урегулировании конфликта. Это не просто документ о прекращении огня, как некоторые хотят преподнести. Пусть откроют глаза и увидят, сколько там пунктов. В документе о прекращении огня есть одна статья - это прекращение огня и так далее. Здесь много пунктов. Есть пункты, которые касаются многих вопросов, включая открытие коммуникаций. Если конфликт не разрешен, о каких коммуникациях можно говорить? Если конфликт не разрешен, то почему заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России встречаются и соглашаются?" - заявил Алиев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.