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Население Китая в 2020 году превысило 1,4 млрд

Население Китая в 2020 году превысило 1,4 млрд

Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

«Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом», — уточняется в распространенном докладе, передает eadaily.com.

В 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек.

Согласно опубликованной статистике, в стране проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения — люди в возрасте от 15 до 59 лет, порядка 18,7% - от 60 лет. Доля граждан в возрастной категории до 14 лет составила 17,95%.

Как следует из документа, доля городских жителей в Китае колеблется на уровне 63,89% - это на 14,21 процентных пункта больше, чем в 2010 году.
eadaily.com


Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/05/11/naselenie-kitaya-v-2020-godu-prevysilo-14-mlrd
  • Сегодня, 06:03
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