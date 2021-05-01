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В крупных городах Израиля открывают бомбоубежища

В крупных городах Израиля открывают бомбоубежища

Бомбоубежища открываются в соответствии с действующими инструкциями управления тыла, сообщили в муниципалитете.
Власти Израиля начали открывать бомбоубежища в Тель-Авиве и других крупных городах страны на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа.

"В соответствии с инструкциями Управления тылом муниципалитет Тель-Авива начал открывать муниципальные общественные убежища", - сообщает пресс-служба муниципалитета Тель-Авива.

В том числе убежища открыли в Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Модиине, Гиватаиме, Ор-Иегуде, передает korrespondent.net.

В то же время власти Израиля опровергли информацию о ракетном обстреле Тель-Авива исламистами.

В свою очередь представитель ХАМАС "Бригады Аль-Касам" заявил, что у Израиля есть время до шести вечера отвести войска из районов мечети Аль-Акса и Шейх Даррах на востоке Иерусалима.

Напомним, сегодня израильская армия заявила о мощнейшей атаке за семь лет со стороны сектора Газа.

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".

В Иерусалиме уже несколько дней продолжаются столкновения палестинцев с израильской полицией из-за празднования дня Иерусалима, установленного в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после шестидневной войны, длятся уже несколько дней. Сегодня сообщалось, что число пострадавших возросло до 305. Семь из них - в тяжелом состоянии.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:11
  • DTV
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