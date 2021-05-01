Dnestr.TV

 
0

ЕС готовит новый пакет санкций против властей Белоруссии

ЕС готовит новый пакет санкций против властей Белоруссии

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти подготовил четвёртый пакет санкций против белорусских властей.

«В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — приводит DW слова Борреля.

Перед заседанием Совета ЕС он объяснил, что длительная подготовка четвёртого пакета связана с тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введённые санкции в отношении белорусских властей, передает russian.rt.com.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона подготовила возможные ответные меры на случай новых санкций со стороны Запада.
russian.rt.com
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна