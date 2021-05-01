Dnestr.TV

 
0

Вблизи Молдовы произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Вблизи Молдовы произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,5 в сейсмической зоне Вранча.
Как сообщает INCDFP, подземные толчки произошли вчера, 10 мая, в 17:13, на глубине 87 км.

Землетрясение произошло недалеко от следующих городов: 78 км. к востоку от Брашова, 93 км. к северо-востоку от Плоешти, 101 км. к югу от Бакэу, 115 км. к западу от Галаца, 116 км. к северо-западу от Брэилы, 144 км. к северу от Бухареста, 165 км. к северо-востоку от Питешти, 181 км. к юго-западу от Ясс, 191 км. к востоку Сибиу, 209 км. к северу от Русе.

Ранее, землетрясение магнитудой 2,9 произошло в воскресенье утром, 9 мая, в 03:15 по местному времени в районе Вранча, уезд Бузэу.

Вблизи Молдовы произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Вблизи Молдовы произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
  • Сегодня, 06:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна