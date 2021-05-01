Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,5 в сейсмической зоне Вранча. Как сообщает INCDFP, подземные толчки произошли вчера, 10 мая, в 17:13, на глубине 87 км.
Землетрясение произошло недалеко от следующих городов: 78 км. к востоку от Брашова, 93 км. к северо-востоку от Плоешти, 101 км. к югу от Бакэу, 115 км. к западу от Галаца, 116 км. к северо-западу от Брэилы, 144 км. к северу от Бухареста, 165 км. к северо-востоку от Питешти, 181 км. к юго-западу от Ясс, 191 км. к востоку Сибиу, 209 км. к северу от Русе.
Ранее, землетрясение магнитудой 2,9 произошло в воскресенье утром, 9 мая, в 03:15 по местному времени в районе Вранча, уезд Бузэу.