Сообщения о стрельбе в казанской школе №175 стали поступать в экстренные службы до того, как злоумышленник вошел в учебное заведение, передает РЕН ТВ. Информация о ЧП появилась у полиции еще в 9:18, хотя студент вошел в здание в 9:19. Вероятно, он начал стрелять в школьном дворе.
Второе сообщение поступило в 9:19. Звонивший заявил о стрельбе и взрывах. В это же время зафиксировали еще один вызов. Очевидец рассказал о вооруженном человеке, вошедшем в школу.
Дальше звонки были каждую минуту — сначала от учеников, а позднее от их родителей. В 9:27 появилась первые данные о пострадавших.
"Слышна стрельба, есть раненые, кровь", — сказала одна из восьмиклассниц.
После этого жители соседних домов стали говорить о том, что из окон школы на улицу прыгают дети.
В 9:33 туда прибыли полицейские, они практически сразу задержали преступника. Им оказался 19-летний выпускник этой школы.
Погибли семь детей, учительница и сотрудница учебного заведения, еще 21 человек пострадал. Некоторым детям удалось спастись, выпрыгнув из окон. Однако двое разбились насмерть.
Смерть 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой во время стрельбы в казанской школе №175 была трагической случайностью. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, женщина, услышав шум, вышла в коридор, чтобы проверить, что происходит. После этого нападавший выстрелил в нее из дробовика.
Позднее выяснилось, что у преступника было официально зарегистрированное оружие.
Стрелявший подросток был задержан. Правоохранителям он заявил, что считает себя "богом" и "всех ненавидит", а также, что "почувствовал в себе пробуждение монстра". Сейчас правоохранители выясняют, как подросток получил медицинскую справку, необходимую для получения лицензии на оружие. Психиатра, оценившего Галявиева как психически здорового, допросили. При этом самого подростка ждет психиатрическая экспертиза, которая выявит, насколько он в действительности вменяем.
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