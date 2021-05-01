С 8 по 10 мая на территории Приднестровья зарегистрировано порядка 60 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. По 50-ти из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Убийств, разбоев и причинения тяжкого вреда здоровью за данный промежуток времени зафиксировано не было. За мелкое хулиганство за трое суток задержано 24 гражданина. Зарегистрировано 8 заявлений по фактам краж, передает пресс-служба МВД ПМР.
Минувшие выходные не прошли без нетрезвых конфликтов. Так, в субботу вечером в Тирасполе в ходе распития спиртных напитков произошла семейная ссора. На почве ревности 40-летний мужчина избил сожительницу. Для него дело закончилось разбирательством в милиции.
Днём 10 мая в Республиканскую клиническую больницу с тяжёлыми травмами был доставлен житель с. Владимировка 57 лет. Как было установлено, накануне вечером металлической трубой его избил односельчанин. В конфликте разбираются правоохранители.
На дорогах республики произошло 27 ДТП, в результате которых транспортные средства получили механические повреждения. В четырёх других авариях погибли два человека, трое – получили травмы различной степени тяжести.
От управления транспортным средством отстранены 8 водителей, находившихся в состоянии опьянения.
За указанный период в республике произошло три пожара. В Тирасполе из-за короткого замыкания сгорел автомобиль. В двух случаях пожарные выезжали на тушение камыша. Погибших и пострадавших нет. mvdpmr.org