С начала пандемии в 2020 году количество безработных в Молдове выросло примерно в 1,6 раз по сравнению с 2019 годом, достигнув 50,2 тысяч человек. Такие данные приводит Национальное агентство занятости РМ. В четвертом квартале прошлого года безработица на уровне страны составила 4,3%.
Если в январе 2020 года количество официально зарегистрированных безработных в Молдове составляло 16 599 человек, то в январе текущего года их число выросло до 25 525 человек или на 53%. Таким образом, в связи с кризисов, вызванным пандемией коронавируса, около девяти тысяч человек не смогли найти работу. И это только официальные данные. Реальная цифра намного выше, если учесть безработных, не зарегистрированных в агентствах занятости, пишет bloknot-moldova.md.
Из-за пандемии COVID-19 в прошлом году в Молдове было потеряно более 250 млн рабочих мест. В текущем году под угрозой закрытия оказались еще 130 млн рабочих мест.