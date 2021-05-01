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В Молдове число официальных безработных выросло в 2021 году на 53%

В Молдове число официальных безработных выросло в 2021 году на 53%

С начала пандемии в 2020 году количество безработных в Молдове выросло примерно в 1,6 раз по сравнению с 2019 годом, достигнув 50,2 тысяч человек. Такие данные приводит Национальное агентство занятости РМ. В четвертом квартале прошлого года безработица на уровне страны составила 4,3%.

Если в январе 2020 года количество официально зарегистрированных безработных в Молдове составляло 16 599 человек, то в январе текущего года их число выросло до 25 525 человек или на 53%. Таким образом, в связи с кризисов, вызванным пандемией коронавируса, около девяти тысяч человек не смогли найти работу. И это только официальные данные. Реальная цифра намного выше, если учесть безработных, не зарегистрированных в агентствах занятости, пишет bloknot-moldova.md.

Из-за пандемии COVID-19 в прошлом году в Молдове было потеряно более 250 млн рабочих мест. В текущем году под угрозой закрытия оказались еще 130 млн рабочих мест.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 20:31
  • DTV
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