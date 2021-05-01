Около 20:45 вечером 11 мая действующие в секторе Газы палестинские группировки осуществили массированный ракетный залп по израильской территории. Обстрелу подверглось множество населенных пунктов в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.
Одна из ракет попала в автобус в Холоне. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о трех раненых в Холоне, в том числе одном ребенке. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, передает newsru.co.il.
В Ришон ле-Ционе осколками ракеты была смертельно ранена женщина. Добровольцы ЗАКА передали, что она скончалась от ран.
После 21:00 ракетный обстрел Гуш Дана продолжился. Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны. Полиция заявила, что на территории округа Шарон разорвались по меньшей мере две ракеты.
По заявлению представителей ХАМАСа, в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет. В связи с ракетными обстрелами центра страны временно закрыт аэропорт Бен Гурион. Рейсы, направляющиеся в Израиль, совершают посадку на Кипре.
Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен", сообщает rbc.ua
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что с начала вооруженного противостояния был зафиксирован запуск 480 ракет из сектора Газа в сторону израильской территории. Кроме того, 150 ракет не достигли израильской территории и упали в секторе Газа.