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Убивают все подряд. Пользу от санитайзеров поставили под сомнение

Убивают все подряд. Пользу от санитайзеров поставили под сомнение

Во всем мире резко выросла популярность антисептиков и других антибактериальных средств — исследования показали, что они защищают от коронавируса. Однако нужны ли санитайзеры в постпандемийную пору, пока не ясно.

Польза очевидна

С самого начала глобального распространения COVID-19 Всемирная организация здравоохранения советует мыть руки с мылом или регулярно обрабатывать антисептиками. Это устраняет возможное загрязнение кожи микробами, а значит, перекрывает один из путей передачи инфекции.

Доказано, что мыло разрушает липидную оболочку вирусов, а остальное смывает вода — и все это примерно за тридцать секунд. Важно, чтобы пена, как отмечают специалисты, покрывала руки полностью, включая запястья и тыльную сторону ладони, проникала между пальцами и под ногти.
Антисептики убивают патогены примерно за такое же время. Спирт, который в них содержится, уничтожает 99,9 процента бактерий и вирусов. По крайней мере с близким родственником нынешнего возбудителя — SARS-CoV-1 — он справлялся хорошо. Инфекционисты считают, что эти результаты применимы и к SARS-CoV-2, передает ria.ru.

Спирт всему голова

Однако спирт не удаляет жир и грязь, а они, как показывают исследования, ослабляют действие антисептиков. Поэтому многие специализированные организации, в том числе ВОЗ, Роспотребнадзор и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советуют использовать их, только если нет возможности просто вымыть руки.

В эффективном санитайзере должно быть не меньше 60 процентов этанола, изопропилового спирта или н-пропанола. К сожалению, такой состав может привести к кожным раздражениям и аллергическим реакциям, а при частом использовании — к экземе и даже раку кожи. Некоторые исследователи добавляют к списку проблемы с сердцем и печенью.

Названа главная ошибка при использовании антисептика

Тем не менее есть работы, показывающие, что частое нанесение санитайзеров на руки не может воздействовать на внутренние органы. Ведь этанол — а именно с ним связано большинство негативных последствий — не проникает в организм сквозь кожу в достаточных для отравления концентрациях. Даже если человек регулярно пользуется антисептиками, содержание спирта в его крови минимальное — при условии, что он не пил алкоголь.

Выжившие и особо опасные

Согласно исследованию австралийских ученых, главная опасность антисептиков в том, что они способствуют появлению супербактерий — микробов, устойчивых к большинству антибиотиков и дезинфицирующих средств. Происходит это из-за мутирования внутрибольничных инфекций, которые в принципе “злее” обычных возбудителей. Однако механизм возникновения резистентности у всех микроорганизмов примерно одинаков.

Так, содержащийся в антисептиках спирт действует на наименее устойчивые патогены, а вот мутировавшие держатся до последнего. И если какой-то из них выживет, то передаст ген устойчивости при размножении. Клеточные мембраны у бактерий и липидные оболочки у вирусов могут стать неуязвимыми для этанола. Кстати, чтобы избежать этого, Роспотребнадзор рекомендует не вытирать следы антисептика с рук хотя бы 30 секунд после нанесения.

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Сегодня уже известно о нескольких опасных супермикробах, появившихся из-за того, что в больницах врачи и медсестры часто пользуются санитайзерами. Прежде всего это энтерококки, вызывающие целую россыпь болезней — от инфекции мочевыводящих путей до менингита, а также кишечная палочка E. coli и синегнойная палочка, провоцирующая пневмонию и инфекции кровяного русла.

Всех без разбора

В норме на коже рук живут миллионы бактерий, вирусов и грибов. Большинство из них полезны: они выступают своего рода тренерами иммунной системы, защищают организм от возбудителей опасных инфекций и предотвращают аутоиммунные заболевания.

Однако санитайзеры не отличают хорошие микробы от плохих и убивают всех. А кроме того, сушат кожу рук, и образуются микроранки. Именно через них при следующей встрече патогены смогут пробраться в организм и запустить развитие инфекции — ведь защитников уже нет. К тому же есть риск, что в отсутствие полезных микробов активизируются вредные, устойчивые к действию спирта. В частности, антисептики не справляются с бактериями Clostridium difficile и норовирусами, которые вызывают тошноту, диарею и кишечные инфекции.

Убивают все подряд. Пользу от санитайзеров поставили под сомнение
Среди живущих на коже микробов есть и полезные. Они тренируют иммунную систему и защищают организм от патогенных бактерий и вирусов, не позволяя им сильно размножаться на коже

Зато их уничтожает обыкновенное мыло. Именно поэтому специалисты подчеркивают: санитайзеры нужны, только если не получается вымыть руки.
Кроме того, микробиом кожи — так называется совокупность живущих на ней микроорганизмов — непостоянен. Он непрерывно меняется в зависимости от того, с кем и с чем контактирует человек. Поэтому негативное действие антисептиков возможно только при частом и чрезмерном применении. А значит, после того как пандемия пойдет на спад, от их активного использования лучше отказаться.

ria.ru
  • Сегодня, 20:51
  • DTV
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