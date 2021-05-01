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Украина может закрыть российские телеканалы

Украина может закрыть российские телеканалы

В Минкультуры работают над предложениями Кабмину и СНБО по блокировке вещания с территорий Донбасса и Крыма, а также России.

Министерство культуры и информационной политики готовит план мероприятий по расширению радио- и телевещания украинских телеканалов и блокировке - российских. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко, пишет во вторник, 11 мая, Радио Свобода.

По словам министра, речь идет о блокировке эфирного сигнала, который идет с территорий Донбасса и полуострова Крым. Также ограничения могут коснуться работы некоторых кабельных и интернет-провайдеров, передает korrespondent.net.

"Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно в территориях приграничных, расширение, собственно, вещания Зеонбуда, варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и территории Донбасса да и самой России на украинские территории", - рассказал Ткаченко.

Украина может закрыть российские телеканалы

Соответствующие предложения, продолжил глава Минкультуры, будут переданы на утверждение в Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны. Цель такого решения - "чтобы украинское видели больше и легче и чтобы российской пропаганды на этих территориях было меньше", подчеркнул министр.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против трех ТВ-каналов - 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые такое решение назвали "политической расправой".

Вскоре независимые адвокаты обжаловали санкции против телеканалов в Верховном суде, однако Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении иска.

korrespondent.net
  • Сегодня, 07:07
  • DTV
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