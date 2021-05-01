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Состоялась встреча Додона и Воронина. Есть обоюдное согласие на создание блока ПСРМ-ПКРМ

Состоялась встреча Додона и Воронина. Есть обоюдное согласие на создание блока ПСРМ-ПКРМ

Игорь Додон и Владимир Воронин на личной встрече договорились о создании блока «Социалисты и коммунисты».

Лидер ПСРМ Игорь Додон провел встречу с лидером ПКРМ Владимиром Ворониным. По результатам подготовительной работы и переговоров состоялась личная встреча лидеров ПСРМ и ПКРМ Игоря Додона и Владимира Воронина. Обоюдное согласие на создание блока “Социалисты и коммунисты” существует. Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Впереди – согласование кадровых, организационных и юридических вопросов. Завтра в 11.00 состоится заседание Республиканского совета ПСРМ, на котором социалисты примут принципиальное решение, – отметил Батрынча.

Состоялась встреча Додона и Воронина. Есть обоюдное согласие на создание блока ПСРМ-ПКРМ
cenzura.md
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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