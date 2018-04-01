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Как будут ездить троллейбусы?
С 12 мая в Бендерах троллейбусы будут работать по карантинному графику.
Троллейбусы выйдут на маршруты с 6 до 10-ти утра. Потом с 16:00 до 20:00. Информацию подтвердили в троллейбусном управлении.
В Тирасполе график останется прежним. Ограничивать движение по времени не будут. Пока до четверга. На заседании Оперштаба решат, как будет дальше.
pgtrk.com
- Сегодня, 07:32
- DTV
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